Visto il riscontro positivo ottenuto, Gestione Ambiente informa che è di nuovo attivo il servizio gratuito di ritiro “COMPOST”, offerto da Gestione Ambiente, in collaborazione con SRT.

COSA PREVEDE

Ogni cittadino può recarsi nei due Centri di raccolta e caricare il compost gratuitamente (una volta a settimana per un massimo di 40 litri). Il compost sarà stoccato sfuso: Gestione Ambiente mette a disposizione l’attrezzatura (badile) per poter caricare il materiale in secchielli, contenitori, recipienti o sacchi (non forniti, occorre quindi arrivare muniti del necessario).

Il compost potrà essere utilizzato nei giardini oppure messo nei vasi come ammendante per le piante.

Per richieste di grossi quantitativi, invece, i cittadini potranno contattare SRT S.p.A. per concordare le modalità di ritiro.

ORARIO DI RITIRO

Centro di raccolta di Novi Ligure, Strada della Tuara, zona Cipian:

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Centro di raccolta di Tortona Via Postumia (Area Artigianale Coinart), in prossimità di Strada Statale dei Giovi:

lunedì dalle 8 alle 12, mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, venerdì dalle 8 alle 12, sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Per info Gestione Ambiente : info@gestioneambiente.net, Numero Verde gratuito 800.085.312

Per info SRT : srtspa@srtspa.it