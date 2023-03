La primavera è finalmente arrivata e con lei anche la fioritura tulipani! Dal vivaio Verde-Commerce in Corso Pilotti a Tortona ce ne sono almeno un migliaio.

“Potrete venire a trovarci e cogliere personalmente i tulipani per creare il vostro mazzo da portare a casa – dice il titolare Bruno Calabretta – fare foto e trascorre del tempo in piena tranquillità immersi nel verde. Siete pronti per riempire il vostro cestino di fiori? L’iscrizione passa dal nostro nuovo sito delle Fattorie Didattiche Verde-commerce “www.fattoria.verde-commerce.it” Con questo strumento potrai iscriverti alla partecipazione, valutare orari e date e conoscerne i costi. Solo per il 25 marzo l’iniziativa è a metà prezzo. Solo 1€ a tulipano.”

Per vedere i tulipani si consiglia di passare dal secondo ingresso in strada Santa Lucia, 2.