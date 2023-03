Continua senza sosta l’attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Imperia volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel ponente ligure.

Nelle scorse ore infatti, i Carabinieri della Compagnia di Sanremo hanno tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un giovane ventiduenne tunisino, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti specifici, il quale, dopo alcune ore di pedinamento nelle vie cittadine in cui si è potuto chiaramente appurare la sua condotta, è stato fermato, perquisito e trovato in possesso di due dosi da un grammo circa ciascuno di eroina, una dose di hashish e circa €150, provento dell’attività di spaccio.

A Bordighera, invece, i Carabinieri della locale Compagnia hanno eseguito una misura di aggravamento di provvedimento cautelare, in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Imperia, ed hanno tradotto al carcere di Sanremo un italiano di quarantadue anni, pregiudicato e residente a Ventimiglia.

L’uomo negli ultimi tempi era già stato arrestato in flagranza di reato in due circostanze per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, nel maggio 2022 quando, in concorso con un quarantacinquenne di Albenga, a seguito di una perquisizione domiciliare era stato trovato in possesso di quasi trecentocinquanta grammi di cocaina e trecentosettanta di hashish e nel febbraio di quest’anno, quando i Carabinieri – sempre procedendo ad una perquisizione della sua abitazione – hanno rinvenuto altri cento grammi di cocaina, materiale per il confezionamento dello stupefacente e €1700 in contanti, chiaro provento dell’attività illecita.