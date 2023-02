Mercoledì 1° marzo p.v., ad Alessandria in piazza Garibaldi, a partire dalle ore 09.00, avrà luogo la campagna itinerante di educazione alla legalità “Una vita da Social”.

L’iniziativa, volta alla sensibilizzazione e prevenzione dei rischi connessi all’utilizzazione del web e dei social in particolare, è rivolta in primo luogo ai giovani e alle loro famiglie come momento di riflessione e di apprendimento per promuovere l’uso consapevole dei social network.

In questo Capoluogo è previsto l’arrivo del Truck della Polizia Postale, allestito con tecnologie di ultima generazione, alla presenza di personale specializzato pronto a fornire a tutti coloro che si avvicineranno gli strumenti necessari per difendersi e ed usare in modo consapevole il mondo effimero e spesso sfuggente del web.

La Polizia di Stato alessandrina sarà presente, oltre che con la Polizia Postale, con il personale della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria, mentre la Questura metterà in campo gli uomini e le donne in divisa formati nell’ambito dei reati che colpiscono i minori.

Sono attese le scolaresche della provincia che hanno aderito all’iniziativa, oltre alla popolazione che vorrà conoscere gli aspetti dell’importante e attuale argomento trattato.