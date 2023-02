I Carabinieri della Compagnia di Tortona, nel pomeriggio del 1° febbraio 2023, hanno ricevuto decine di telefonate sull’utenza 112 da alcuni cittadini di Tortona, Volpedo e Isola Sant’Antonio che segnalavano il tentativo di truffa da parte di ignoti che, presentandosi come appartenenti alle Forze di Polizia, riferivano che un familiare era stato condotto in caserma poiché responsabile di incidente stradale e che per rilasciarlo era necessario pagare una cauzione nonché, in una circostanza, che il familiare era ricoverato in gravi condizioni e per salvarlo era necessario acquistare dei farmaci dalla Svizzera per l’ammontare di euro 10.000.

Le vittime, compreso l’inganno, anche grazie alla serrata campagna informativa sulle truffe e i furti condotta dalla Compagnia di Tortona (nella foto in alto uno dei tanti incontri) , interrompevano la conversazione segnalando la vicenda al 112.