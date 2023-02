Prenderà il via martedì prossimo, 21 febbraio, il nuovo servizio gratuito di consulenza al cittadino in materia di previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro.

Uno sportello settimanale nato grazie al protocollo d’intesa siglato tra il Comune di Casale Monferrato e i patronati che hanno dato la propria disponibilità, che al momento sono Inapa, Inac e Epasa – Itaca.

In via sperimentale lo sportello sarà attivo per un anno dalle ore 9,00 alle ore 12,00 nella sala al piano terra del Municipio con accesso diretto da via Magnocavallo, 7 con il seguente calendario:

Patronato Inapa: 3° martedì del mese

Patronato Inac: 1°e 3° venerdì del mese (a partire dal mese di marzo)

Patronato Epasa-Itaco: 2° martedì del mese (a partire dal mese di marzo)