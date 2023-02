Dal 25 febbraio al 5 marzo, la Biblioteca Civica “Tommaso De Ocheda” in via Ammiraglio Mirabello 1 a Tortona, ospiterà la mostra “Dalla campagna al mare” con le opere di Patrizia Stella.

Patrizia Stella nasce a Tortona dove vive tuttora, nel 1955: da sempre è appassionata alla pittura nonostante la scelta di un percorso scolastico diverso. Diventa allieva negli anni liceali del professore Carlo Pedenovi che ne nota la predisposizione al disegno ed attualmente frequenta lo studio di Cristiana Cattaneo.

Il suo percorso artistico racconta l’amore per il nostro territorio, le sue campagne, i suoi panorami umili ma emozionanti nel fluire delle stagioni. E’ affascinata dal gelso che spesso dipinge perché è una pianta forte, attaccata alla vita con le sue radici che affondano nella realtà della terra, volitiva nel suo essere e protesa verso l’ alto con i suoi robusti rami come pure dal cielo azzurro o minaccioso, attraversato da meravigliose nuvole che sottolineano quasi lo stato d’ animo del momento. La passione per il trekking e le escursioni l’ha portata spesso a scoprire sentieri verso il mare e ad incantarsi osservando marine spettacolari, tramonti infuocati o chiari di luna. Tutto ciò che è natura rappresenta la sua passione e la fonte d’ispirazione perché in essa trova bellezza.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 17 alle 19.