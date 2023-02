Si arricchisce di altri quattro nomi l’Albo delle Botteghe Storiche Alessandrine, istituito con regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.80 del 20 giugno 2019.

Questa mattina, infatti, presso la Sala Giunta di Palazzo Comunale è stato consegnato, da parte del Vicesindaco Marica Barrera e dell’Assessore al Commercio Giovanni Berrone, il riconoscimento del titolo di “Bottega Storica” a quattro esercizi commerciali e imprese artigianali che hanno raggiunto i 40 anni di attività svolta sul territorio cittadino: Serra Fiorita di Colombo Maria Leonarda in Via Venezia n.27, Coiffeur I Pezzano di Pezzano Matteo e Nunzio Domenico S.N.C. in Via Borsalino n.13, Beppe e Margherita di Martore Giuseppe e Carbone Margherita in Via Modena n.12 e Officina Mirone e De Marco S.A.S. di De Marco Pasquale e C. in Via Pisacane n.31/35.

L’incontro rappresenta un capitolo importante della storia cittadina. Con la consegna di una targa e di una pergamena, viene riconosciuto dalla Città l’impegno nell’ambito commerciale, economico e produttivo, unitamente al valore storico, della “Bottega” che arricchisce la memoria di Alessandria.

L’Albo delle Botteghe Storiche raccoglie i nominativi di quegli esercizi commerciali e imprese artigianali che esercitano da generazioni la stessa attività. Questi esercizi sono considerati un bene di interesse collettivo che fa parte del patrimonio della Città e che arricchiscono il tessuto urbano con il loro valore storico e culturale, quali luoghi della memoria e patrimonio di professionalità e tradizione.

Con l’Albo si intende dunque riconoscere, premiare e rilanciare la peculiarità cittadina rappresentata da queste Botteghe, sottolineando il valore storico che funge anche da volano attrattivo per la Città, richiamando visitatori, potenziali fruitori e turisti che potranno così apprezzare la molteplicità dell’offerta, l’accoglienza e il prestigio dei prodotti.

Con l’occasione è stata consegnata anche una vetrofania riportante un QR code che rimanda al sito www.visitalessandria.it e tramite il quale si potrà scoprire l’unicità della storia dell’esercizio e della famiglia fondatrice.