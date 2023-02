Come ogni anno, è stata avviata la pulizia delle circa 900 caditoie del Comune di Pontecurone. E’ un lavoro che impegna una ditta specializzata per almeno 10 giorni e che è importantissimo, soprattutto nei sottopassi stradali e ferroviari, là dove si accumulano materiali vari, naturali e non, che spesso intasano i tombini e i canali di deflusso delle acque, causando pericolosi allagamenti in caso di piogge.

I lavori di pulizia delle caditoie sono seguiti dall’assessore Ansalone e dalla Protezione Civile, perchè rientrano nell’ottica della prevenzione di possibili danni a persone e cose, in caso di bombe d’acqua o alluvioni, fenomeni estremi purtroppo ricorrenti in questi ultimi anni di grandi sconvolgimenti climatici. Le azioni di prevenzione, come si sa, sono preferibili agli interventi in emergenza.