Tre interventi dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona fra ieri mercoledì 22 febbraio e oggi, giovedì.

A Pontecurone l’allarme è scattato per una colonna di fumo che usciva da un capannone poi risultato normale fuoco; a Tortona invece l’allarme è scattato in un’abitazione lungo la ex statale per Genova per un ragazzo di 15 anni che non rispondeva ai parenti all’interno della sua abitazione chiusa a chiave. Quando i Vigili del Fuoco di Tortona sono intervenuti sul posto hanno risolto il giallo: il giovane stava riposando profondamente.

Terzo intervento infine stamattina poco dopo le 10 nell’area Logistica alla periferia di Tortona per un incendio in un container che ospita gli operai: le fiamme hanno distrutto loro documenti e poco altro e i danni sono stati circoscritti.