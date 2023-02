Riceviamo e pubblichiamo

Direttore buongiorno,

A proposito del parco dello scrivia,

Sabato scorso ho constatato che e’ terra di nessuno.

Una rissa furibonda tra due cani di cui uno libero ed uno al guinzaglio; entrambi di taglia medio grande.. Non ho assistito solo io, e posso affermare che sia per la padrona del cane legato che per i due animali ci saranno state conseguenze stante la durata della lotta feroce. Uso il termine feroce perche’ quanto visto . e’ stato impressionante.

Una presenza, ormai ricorrente, insolita e non attinente ai luoghi mi ha colpito perche’, seduto su una panchina e poco distante dai tronchi gia’ questa estate oggetto di segnalazione, stava probabilmente attendendo qualcuno essendo vicino al parcheggio dell’ormai chiuso ingresso Itinera.

Si vuol far diventare il parco dello scrivia luogo di svago ma io mi chiedo: ci si e’ chiesti chi controlla cosa, come e quando? Probabilmente non lo si vive quasi quotidianamente e quindi non si percepiscono le situazioni di degrado e le presenze inquietanti nella zona sopra descritta come in quella vicina ai campi bocca.

Cordialita’

Lettera Firmata