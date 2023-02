Antichi saperi è il titolo dei nuovi laboratori artistici del Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi di Casale Monferrato che prenderanno il via sabato 18 febbraio alle ore 16,00 con protagonista la tecnica della doratura.

Con questo nuovo ciclo di laboratori, partendo dall’analisi delle opere custodite all’interno della Pinacoteca, si prenderanno in esame tre diverse tecniche antiche per conoscere e approfondire le opere presenti nella collezione.

Non sarà solo l’occasione per cimentarsi con i processi artistici di un tempo, ma anche per guardare con maggior consapevolezza gli altissimi esiti che la storia dell’arte ci ha consegnato. Dall’utilizzo della foglia d’oro, passando per la tecnica dell’affresco, arrivando alla pittura su tavola, i partecipanti potranno così sperimentare, in ciascun appuntamento, una diversa tecnica attraverso un viaggio nella storia dell’arte.

I tre incontri, programmati nei mesi di febbraio, marzo e aprile saranno curati da Jessica Tocco e avranno la durata di due ore ciascuno con una visita guidata preliminare, comprendente focus specifici e, a seguire, lo svolgimento del laboratorio aperto a ragazzi e adulti dai 15 anni in su.

Nel primo appuntamento, come accennato, si partirà con la tecnica della doratura: i partecipanti saranno guidati nelle sale del Museo, dove potranno analizzare con attenzione il retablo spagnolo, ricco di dettagli in oro, e le tavole rinascimentali di bottega spanzottiana per scoprire tutti i segreti di questa tecnica millenaria.

Seguirà il laboratorio artistico, in cui i partecipanti potranno sperimentare la tecnica realizzando la propria opera d’arte attraverso l’utilizzo della foglia d’oro su tavoletta.

Per partecipare ai laboratori, che prevede un costo di partecipazione di 5,40 euro a persona, è richiesta la prenotazione ai numeri 0142.444.249 – 444.309 oppure via mail a: museo@comune.casale-monferrato.al.it.