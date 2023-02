In seguito alla segnalazione, corredata da foto, pervenuta giovedì sera, di un presunto grave maltrattamento ai danni di un cane, in cattive condizioni, fotografato mentre rovistava nei rifiuti, questa mattina alle 8:10 la responsabile dall’Ufficio Welfare Animale si è messa in contatto con gli Ispettori Ambientali per chiedere loro una rapida verifica della situazione segnalata, al fine di poter poi attivare con urgenza un Veterinario del Servizio veterinario ASL AL.

Gli Ispettori, giunti sul posto, hanno confermato la situazione. È stato quindi richiesto dall’Ufficio l’intervento del Servizio Veterinario.

Il cane è stato sottoposto a sequestro amministrativo da parte del Servizio Veterinario ASL AL e portato da Medici Veterinari liberi professionisti per gli accertamenti necessari.

“Un esempio – dice la Vice Sindaco e Assessore alla Tutela degli Animali Marica Barrera – di ottimo ed efficace lavoro di coordinamento e di sinergia di Ufficio tutela animali, Ispettori Ambientali e Polizia Municipale e Servizio Veterinario dell’ASL, di cui come Assessore alla Tutela degli Animali non posso che essere fiera e ringraziare. La nostra speranza è che si possa davvero fare qualcosa per questi poveri esseri indifesi. Ringrazio il Coordinatore degli Ispettori Ambientali, sempre attivo e disponibile e i nuovi agenti, che, presentati ieri in conferenza stampa, questa mattina hanno già avuto un inizio attività di grande impegno e risultato.“