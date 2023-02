Uno sportello al servizio degli alessandrini, che si propone come luogo di ascolto delle istanze dei cittadini, e come concreto interfaccia per tutti coloro che vogliono segnalare problemi e disservizi che riguardano la città e i sobborghi, o anche offrire preziosi consigli su temi e situazioni locali di cui sarebbe opportuno occuparsi di più, e meglio.

La sezione cittadina della Lega di Alessandria (sede in via Faà di Bruno 88) inaugura in questi giorni il nuovo sportello a disposizione di tutti gli alessandrini: una porta aperta a tutta la comunità, a cui fare riferimento per qualsiasi necessità, senza vincoli di tesseramento o militanza politica.

“L’apertura di uno sportello alla cittadinanza – spiega Alessandro Rolando, segretario cittadino della Lega di Alessandria – va nella direzione di avvicinare sempre più le persone alla Lega, e di consolidare un legame con il territorio di cui il nostro Movimento, per sua natura e struttura, non può fare assolutamente a meno. I cittadini potranno rivolgersi alla nostra sede per richieste sull’attività dei nostri amministratori locali, provinciali, regionali e nazionali, oltre che per segnalare criticità e proposte utili per il lavoro del nostro gruppo consiliare in Comune. Di pari passo con la creazione di questo sportello, vi è la nomina di parecchi referenti che nei sobborghi e nei Comuni circostanti raccoglieranno le istanze dei cittadini, perchè la Buona Politica si fa stando sempre a contatto con la gente”.

Questi gli orari di apertura del nuovo sportello di via Faà di Bruno 88 a disposizione degli alessandrini:

Lunedì 21:00 – 23:00 (orario della riunione settimanale pubblica)

Martedì e mercoledì dalle 10:00 alle 12:00

Giovedì dalle 16:00 alle 18:00