Ha preso il via ieri mattina la nona edizione di “Girolibrando, letture in movimento”, progetto per la promozione della lettura nelle scuole promosso dalla Biblioteca Civica, che si protrarrà fino a marzo. L’iniziativa si è resa possibile soprattutto grazie al contributo del Ministero della Cultura – Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore – Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario 2022.

Quest’anno la formula sarà completamente itinerante. Saranno, infatti, gli autori e i narratori ad andare a trovare i bambini nelle loro classi, coinvolgendoli in racconti, letture, animazioni. Gli insegnanti delle scuole hanno risposto con entusiasmo al programma che vede la partecipazione di scrittori conosciuti a livello nazionale nel panorama dell’editoria per l’infanzia.

Anna Lavatelli (autrice di numerosi volumi editi da Piemme, vincitore del Premio Andersen nell’edizione 2005), Emanuela Nava (autrice e sceneggiatrice di programmi per bambini, tra cui l’Albero azzurro) e Gabriele Clima (autore di albi per l’infanzia ma anche di libri per adolescenti, nei quali tratta temi di carattere sociale, come, ad esempio “Fiori di Kabul” per il quale gli è stato riconosciuto il Premio Bancarellino), sono i tre autori che incontreranno bambini e ragazzi degli istituti scolastici di Novi e dintorni.

Inoltre, Marco Bertarini e Ilaria Saccà, attori e narratori, renderanno vive le storie con letture animate e coinvolgenti.

Avrà luogo, invece, martedì 28 febbraio, il primo dei tre appuntamenti organizzati dalla Biblioteca Civica e curati dal CCP (Centro Psico Pedagocico per l’educazione e la gestione dei conflitti), rivolti a genitori, insegnanti ed educatori in genere. Daniele Novara, importante pedagogista e direttore dell’Istituto, tratterà il tema: “L’avventura di essere genitori oggi. Come organizzare l’educazione dei figli”.

Martedì 14 marzo, Antonella Gorrino (pedagogista e formatrice CCP) parlerà di emozioni con “Ho un vulcano nella pancia. Come gestire la rabbia nei bambini”. Martedì 28 marzo, infine, Laura Petrini (consulente educativa e formatrice CCP) affronterà le problematiche adolescenziali con un incontro dal titolo “Gestire i conflitti con gli adolescenti. L’importanza del gioco di squadra tra i genitori”

Tutti gli incontri sono a partecipazione gratuita, inizieranno alle ore 20,30 e si terranno presso la Sala conferenze della Biblioteca Civica di via Marconi, 66.