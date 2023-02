Attraverso il Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI), diretto da Antonio Maconi, è stata consolidata la collaborazione, attiva ormai da anni, tra l’Azienda Ospedaliera di Alessandria e l’Università del Piemonte Orientale nel campo della ricerca, dell’attività scientifica, della formazione, della didattica e della consulenza scientifica.

La sinergia si è ulteriormente rafforzata con l’istituzione dei Laboratori di Ricerca Integrati, coordinati dalla responsabile Annalisa Roveta, che vede la stretta collaborazione tra il DAIRI e il DiSIT, Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’UPO, diretto da Leonardo Marchese.

Il primo laboratorio integrato a essere istituito è stato quello di Sequenziamento alla fine del 2021, coinvolgendo la SC Microbiologia e Virologia dell’AO AL, diretto da Andrea Rocchetti.

Attualmente l’applicazione delle metodiche di Next Generation Sequencing (NGS) all’interno dei laboratori di microbiologia clinica è appannaggio di pochi centri e la creazione di un laboratorio come questo ha ricadute importanti sulla diagnostica, con l’efficientamento di alcuni workflow diagnostici (micobatteri, HCV), e sulla ricerca in specifici ambiti clinici, (microbiota intestinale, antibiotico-resistenza, SARS-CoV-2).

Per il progetto sono stati identificati gli spazi, valutate le tipologie di analisi che avrebbero beneficiato della tecnologia NGS, analizzati i processi “as is” e “to be” garantendo quindi una loro ottimizzazione e sono stati negoziati contratti di comodato d’uso delle strumentazioni e di consulenza scientifica.

Il Laboratorio Integrato di Sequenziamento, ubicato all’interno dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria, ha avviato la propria attività nel 2022, al termine delle procedure di trasferimento e installazione delle attrezzature e dopo un periodo di formazione e addestramento del personale.