È stato sottoscritto in data odierna in Prefettura, il Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto degli atti di violenza e delle aggressioni contro gli esercenti le professioni sanitarie nelle strutture e nei presidi ospedalieri dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera di Alessandria.

Con la firma di tale accordo, stipulato tra la Prefettura, le Forze dell’Ordine e l’Azienda Ospedaliera Nazionale “SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria, si dà attuazione alla legge 113/2020 recante “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio – sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni”.

In tale contesto, particolare attenzione verrà dedicata alle attività di informazione e formazione del personale sanitario, al fine di prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto.

L’Azienda Ospedaliera si impegna ad attuare le misure di prevenzione e di protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro e a dotare le proprie strutture di sistemi di videosorveglianza, di teleallarme e di vigilanza diurna e notturna.

La tematica sarà periodicamente oggetto di specifiche riunioni di coordinamento delle Forze di Polizia o del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocate dal Prefetto, nel caso dovessero verificarsi situazioni di particolare criticità segnalate dalle Forze dell’Ordine o dall’Azienda Ospedaliera.

Le Forze dell’Ordine, oltre ad assicurare il proprio intervento, si impegnano ad effettuare, nell’ambito delle già previste attività di prevenzione generale e vigilanza di obiettivi sensibili, passaggi presso i presidi ospedalieri, in particolare durante le ore notturne ed i giorni festivi.