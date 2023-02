E’ stato completato nei giorni scorsi l’aggiornamento delle postazioni con parchimetro per il pagamento della sosta nelle piazze e vie della città. Il servizio, insieme alla gestione del parcheggio sotterraneo “Passalacqua” era passato lo scorso autunno alla società ASMT, partecipata del Comune di Tortona, che aveva iniziato il lavoro di ammodernamento delle colonnine per garantire un servizio più efficiente: i rinnovati apparecchi, alimentati da pannelli solari, sono tutti dotati di lettore per il pagamento con carte di credito e bancomat, anche con sistema “contactless” che consente l’utilizzo anche di smartphone; è inoltre stato introdotto l’inserimento del numero di targa del mezzo, impedendo il passaggio di ticket fra utenti. In totale i parchimetri in città sono tredici, posizionati in corso Montebello, piazza Duomo, piazza delle Erbe, piazza Cavallotti, piazza San Simone, via C. Mirabello, corso Romita, piazza Santa Maria Canale, via Bidone, via Carducci, via Legnano, via Milazzo e piazza G. Lugano.

E’ sempre possibile pagare la sosta anche online, utilizzando le app per smartphone di Sosta+ (che non prevede canone di pagamento) e EasyPark (che prevede invece una maggiorazione del pagamento per la sosta ma è un sistema diffuso in tutta Italia).