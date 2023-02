Il Commissario Straordinario, Dott. Paolo Ponta, ha approvato ieri, con i poteri del Consiglio comunale, il Bilancio di previsione 2023-2025, adottando preliminarmente – in ottemperanza alle norme vigenti – il nuovo Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il bilancio è stato elaborato secondo regole prudenziali intese a mantenere il pareggio dei conti senza pregiudicare le politiche dell’ente locale, sia sul versante delle spese correnti che su quello degli investimenti, anche in vista della prossima approvazione del Conto consuntivo 2022.

Il Commissario conferma i più sinceri ringraziamenti nei confronti dei Sub – Commissari, del Segretario Generale e di tutti i Dirigenti e i Dipendenti del Comune per l’intensità e la serietà con cui stanno svolgendo il loro lavoro per supportare nel modo migliore la gestione provvisoria della Civica Amministrazione in attesa delle elezioni previste per la prossima primavera.