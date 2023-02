Neve e sport: i ragazzi del Liceo Peano hanno avuto, per la prima volta, la possibilità di fare un’esperienza di sport e socialità a contatto con la natura nello stage sportivo a Bardonecchia organizzato dalla prof. Susanna Sgheiz. Accompagnati dai docenti Sgheiz, Pasino, Lini, Pernigotti Giacomo, Siess, Bonadeo, Di Martino, novanta studenti sono stati ospitati presso il Villaggio Olimpico per quattro giorni, trascorrendo la giornata sulle piste e i tempi liberi nella struttura che offre animazione, area benessere e piscina. Domenica 22 gennaio la partenza da Tortona e poi la montagna: sci, neve, attività all’aperto in una proposta a condizioni molto vantaggiose. La scuola di sci di Bardonecchia ha organizzato le attività con i maestri e i corsi per livello di abilità sugli sci, dalla “prima neve” all’avanzato: chi non aveva mai sciato, dopo un paio di giorni scendeva discese discrete e saliva con gli impianti in maniera autonoma; chi sapeva sciare ha avuto modo di migliorare e di divertirsi con i compagni di classe sotto la guida dei maestri.

L’iniziativa ha avuto ampio consenso anche da parte delle famiglie.