Venerdì 10 febbraio ricorre il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle Foibe.

Come consuetudine l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Comitato di Alessandria e Tortona, organizza la commemorazione presso il monumento in via Marsala, angolo corso Alessandria, nei pressi del Municipio di Tortona, con il seguente programma:

ore 11.00 momento di raccoglimento, preghiera per le vittime e benedizione della corona d’alloro alla presenza delle autorità

ore 11.15 messa presso la chiesa di San Michele in via Emilia, celebrata da don Augusto Piccoli, cappellano della Polizia di Stato.