Il problema delle continue rotture e della crisi idrica derivante anche dalla sempre più crescente siccità è noto a tutti e per questo motivo, per cercare soluzioni ad entrambi i problemi indissolubilmente legati fra di loro, domani pomeriggio nella sala consiliare della Provincia di Imperia , si terrà una riunione avente come tema l’emergenza idrica, alla quale parteciperanno il Prefetto Valerio Massimo Romeo, il Commissario dell’Ato idrico Claudio Scajola e i componenti dello staff che lo affiancano, i tecnici di Rivieracqua.

Correlati