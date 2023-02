l tortonese Davide Fara ex assessore ai Lavori Pubblici e la comunicazione del Comune di Tortona è candidato alla segreteria nazionale per del Partito Democratico per il collegio n. 4 nelle province di Alessandria e Asti alle Primarie del PD che si terranno domani, domenica 26 febbraio 2023.

Gli elettori quindi potranno indicare il nome di Fara nell’apposita la scheda. Fara appoggia la lista “Parte da noi” con Elly Schlein segretaria.