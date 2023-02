Oggi è tornata disponibile per gli studenti dell’istituto Marconi in viale Einaudi la tensostruttura che ospita la palestra della scuola, rimasta gravemente danneggiata dalla grandinata della scorsa primavera.

Grazie all’impegno della Provincia di Alessandria che ha reperito le risorse necessarie, per un importo di 87 mila 423 euro, e fatto eseguire i lavori, la struttura è tornata utilizzabile, in attesa dei nuovi investimenti già previsti per ampliare e riqualificare la parte dell’edificio che ospitava originariamente la palestra.

Alla riapertura erano presenti anche il Presidente della Provincia Enrico Bussalino, il Sindaco Federico Chiodi, il Consigliere provinciale Anna Sgheiz che ha la delega all’edilizia scolastica e l’assessore comunale Marzia Damiani oltre al preside della scuola Guido Rosso e al comandante dei Carabinieri Domenico Lavigna.