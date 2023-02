I CONTROLLI PER LA PESTE SUINA AFRICANA – CINQUE NUOVI CASI IN PIEMONTE – SALGONO A 339 LE POSITIVITÀ ACCERTATE

Aggiornamento al 14 febbraio 2023 – Nella “zona di protezione II*” sono 233 le positività in Piemonte, 106 in Liguria

La mappa della “zona di protezione II” indica i dati definitivi delle positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 al 14 febbraio 2023.

I positivi sono ora 339, cinque in più rispetto all’aggiornamento precedente: in Piemonte salgono a 233 le positività totali, in Liguria rimangono stabili a 106.

I cinque nuovi casi sono stati rilevati in Piemonte nella provincia di Alessandria: tre a Grognardo (nove i casi da quando è iniziata l’emergenza), uno a Ponzone (ventiquattro), uno a Rocca Grimalda (tredici).

Si ricorda che il Bollettino sarà emesso soltanto in caso di positività.

Qui di seguito il link al Bollettino nazionale sulla Peste Suina Africana

positivi_2023_02_14_zona_protezione_II

Le positività per comune al 14 febbraio 2023

Comune N° positività Provincia Regione Arquata Scrivia 12 AL Piemonte Borghetto di Borbera 1 AL Piemonte Bosio 3 AL Piemonte Busalla 13 GE Liguria Campo Ligure 13 GE Liguria Campomorone 2 GE Liguria Carpeneto 9 AL Piemonte Carrega Ligure 1 AL Piemonte Carrosio 1 AL Piemonte Cartosio 5 AL Piemonte Casaleggio Boiro 3 AL Piemonte Casella 1 GE Liguria Cassinelle 9 AL Piemonte Castelletto d’Orba 6 AL Piemonte Cremolino 1 AL Piemonte Crocefieschi 2 GE Liguria Fraconalto 2 AL Piemonte Francavilla Bisio 6 AL Piemonte Gavi 11 AL Piemonte Genova 1 GE Liguria Grognardo 9 AL Piemonte Grondona 16 AL Piemonte Isola del Cantone 10 GE Liguria Lerma 7 AL Piemonte Malvicino 1 AL Piemonte Masone 1 GE Liguria Mignanego 10 GE Liguria Mioglia 2 SV Liguria Molare 7 AL Piemonte Montaldeo 4 AL Piemonte Montaldo Bormida 5 AL Piemonte Morbello 14 AL Piemonte Mornese 1 AL Piemonte Novi Ligure 6 AL Piemonte Ovada 13 AL Piemonte Pareto 2 AL Piemonte Parodi Ligure 2 AL Piemonte Ponzone 24 AL Piemonte Prasco 3 AL Piemonte Rivalta d’Orba 1 AL Piemonte Rocca Grimalda 13 AL Piemonte Roccaforte Ligure 1 AL Piemonte Ronco Scrivia 9 GE Liguria Rossiglione 16 GE Liguria Sassello 13 SV Liguria Savignone 5 GE Liguria Serra Riccò 5 GE Liguria Serravalle Scrivia 3 AL Piemonte Silvano d’Orba 7 AL Piemonte Tagliolo Monferrato 3 AL Piemonte Tassarolo 3 AL Piemonte Tiglieto 1 GE Liguria Torriglia 1 GE Liguria Trisobbio 1 AL Piemonte Vignole Borbera 5 AL Piemonte Visone 3 AL Piemonte Vobbia 1 GE Liguria Voltaggio 9 AL Piemonte