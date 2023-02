Il weekend vogherese dedicato al carnevale propone anche un appuntamento con il gusto. Sabato 25 e Domenica 26 Febbraio si svolgerà “Choco Moments”, la grande festa del cioccolato artigianale, organizzata da Associazione Artigiani dell’Oltrepo’ Lombardo, Ascom Confcommercio, la partecipazione di Voghera da Scoprire e il patrocinio del Comune di Voghera.

In via Emilia sono previste numerose attrazioni, la fabbrica del cioccolato, laboratori per bambini, lezioni per adulti, show cooking, la mostra mercato e la preparazione della tavoletta da guinness, con i quindici metri di cioccolato (Sabato alle ore 18). Diversi bar ed esercizi commerciali proporranno degustazioni a tema cioccolato e “Lo Sbaracco” sugli articoli in saldo, con sconti dal 50% al 70%,sarà protagonista in alcune attività commerciali.

All’interno della rassegna i seguenti appuntamenti culturali, Sabato 25 alle ore 18, presso la Libreria Ticinum di via Bidone, 20, è in programma “Dalle bacche di cacao dei Maya al cioccolato di Casa Savoia”, con l’introduzione di Alessandra Bazardi, relatrice Simona Guioli, e a seguire degustazione a cura della pasticceria El Teresito. Domenica 26 Febbraio lo spazio sarà rivolto a “Il cioccolato nel cinema, in letteratura e in pubblicità” alle ore 17:30 presso la Libreria del Centro di piazza Duomo, 51, che prevede gli interventi di Marco Rosson, Camilla Sernagiotto ed Emilia Sernagiotto, e a seguire degustazione di cioccolato.

“Il weekend più dolce dell’anno, con due giorni dedicati al cioccolato artigianale, darà alla nostra città l’importanza che merita – spiega l’Assessore al Commercio Maria Cristina Malvicini -. Ringrazio le associazioni per la collaborazione, la sinergia e la volontà di proseguire insieme con l’Amministrazione Comunale nel percorso di una città che torna a vivere le proprie tradizioni nel weekend del carnevale”.