Sarà il Carnevale il protagonista degli appuntamenti della Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati di Casale Monferrato per il mese di febbraio.

Si inizierà domani, mercoledì 1° febbraio, con gli appuntamenti dedicati alle scuole di Favoleggiando, girovagando che, nell’ambito di NPL – Nati per leggere con i raccontastorie, prevederanno letture itineranti fino a fine mese negli istituti del Sistema Bibliotecario del Monferrato, tra Casale Monferrato, Villanova Monferrato, Balzola, Ticineto e Valmacca.

Ti conosco mascherina è il titolo, invece, dei laboratori creativi dedicati agli oggetti carnevaleschi, mascherine e buffi personaggi realizzati con la carta e materiali di recupero, oltre a divertirsi con giochi e foto di gruppo mascherati! Doppio appuntamento mercoledì 8 e 15 alle ore 17,00 per gruppi di 15 bambini accompagnati da un adulto.

Lunedì 9 febbraio alle ore 17,00 torneranno i volontari di Orizzonte Casale con Ma che bel castello marcondirondirondello, che intratterranno i presenti con i Racconti sui personaggi del castello: storie antiche custodite nel maniero, favole di uomini nobili e dame favolose.

Martedì 14 e 28 febbraio torneranno gli appuntamenti di NPL con le Letture mascherate: dalle ore 17,00, rigorosamente vestiti da Carnevale, i bambini potranno seguire nuovi racconti e lasciarsi andare a tante risate!

Il tradizionale laboratorio orticolo curato da Giovanni Ganora proporrà, infine, L’orto in vaso con la preparazione, aspettando l’arrivo della bella stagione, di vasetti con i semini di colorate e tenere insalatine e rapanelli. Un percorso che porterà a curarli, vederli crescere e poi gustarli in primavera! Appuntamento per sabato 21 febbraio alle ore 17,00.

La partecipazione a tutti gli incontri e attività è gratuita. I materiali necessari ai laboratori saranno forniti dalla biblioteca. Per aderire alle iniziative è obbligatoria la prenotazione all’indirizzo biblioluzzati@comune.casalemonferrato.al.it o ai numeri telefonici 0142-444302 / 444308.