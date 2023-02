Grande successo delle attività laboratoriali nella prima giornata della Fiera della Candelora – Arti & Sapori della Rovere, in corso di svolgimento a San Bartolomeo al Mare (termina sabato sera). Centinaia di bambini e ragazzi hanno partecipato ieri, con il Museo Civico Lucus Bormani di Diano Marina ai laboratori sulle legioni romane, attività di divulgazione sulla vita ai tempi della Mansio romana (edificio di grande rilievo storico situato nell’area della Fiera), mentre l’Associazione Val di Treu, con i laboratori didattici “Guarda, prova, impara”, intrattiene il pubblico con laboratori per bambini e non solo, richiamando le origini della Fiera attraverso le storie dei chicchi di grano, dalla semina alla loro trasformazione. Seminare, sfogliare il granoturco e sgranarlo, setacciare, macinare per fare la farina e preparare la polenta, tostare l’orzo come un tempo, preparare i canestrelli e le “friciole”, impastare e far scendere gli spaghetti dall’apposito apparecchio: azioni in cui i bambini e gli adulti verranno coinvolti usando antichi strumenti.

