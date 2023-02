L’ottava edizione del giornalino cartaceo Marconews redatto a dicembre 2022 è andato letteralmente a ruba!

Abbiamo avviato la sua distribuzione nei giorni prima di Natale e più di 300 studenti del nostro Istituto lo hanno considerato interessante, graficamente piacevole e parecchio curioso: per noi ragazzi della Redazione è stato un vero successo!

Abbiamo dato modo, a chiunque sia rimasto senza, di consultarlo ugualmente. Come? accedendo alla versione online che si trova sul nostro sito d’Istituto.

L’argomento è sicuramente intrigante; il titolo “Padroni o schiavi di se stessi” si riferisce al nostro autocontrollo. Vi siete mai chiesti quanto siamo effettivamente liberi di decidere ciò che ci fa felici? E quali abitudini, invece, prendono il sopravvento rendendoci così schiavi di noi stessi e depressi?

Qualunque cosa può creare dipendenza: dalle sostanze più innocue come lo zucchero, alle abitudini più salutari come la palestra, passando anche alle sostanze pericolose come l’alcol, o giustamente vietate come droghe e stupefacenti in generale.

I nostri temi hanno spaziato proprio su questi argomenti. Come obiettivo principale della Redazione vi era la sensibilizzazione verso argomenti che troppo spesso vengono considerati banali e scontati, ma che alla fine, statistiche alla mano, risultano disastrosi non solo sul corpo degli adolescenti ma soprattutto sulla loro sfera emotiva.

Buona lettura!

La Redazione Marconews