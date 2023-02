Il plauso dell’intera Comunità locale per l’eccellenza dei risultati sportivi e artistici conseguiti nelle scorse settimane da due giovani atleti alessandrini ha trovato anche la propria espressione istituzionale nella cerimonia odierna nella Sala Giunta di Palazzo Comunale.

I due campioni sono Amedeo Santonicola, Medaglia d’Oro nella Categoria “Rookies under 40” e Noemi Daprà, Medaglia d’Argento nella Categoria “Rookies under 18” ai Campionati Mondiali di Tessuti Aerei “Pole & Aerial World Cup 2022” – patrocinati da U.N.A. (United Nations Aerials) – che si sono svolti al Cinecittà World di Roma lo scorso dall’8 al 11 dicembre scorsi.

Sono stati proprio l’Assessore allo Sport Vittoria Oneto e il Vicesindaco Marica Barrera ad accoglierei due campioni, manifestando loro la gratitudine cittadina con il conferimento di una speciale pergamena.

Negli interventi di saluto, i due Rappresentanti istituzionali hanno avuto modo di sottolineare quanto le recenti gare vinte da Amedeo Santonicola e Noemi Daprà – che si allenano presso l’associazione Doppio Esclamativo di Alessandria – non solo siano importanti per i loro personali curricula, ma anche costituiscono un esempio di inequivocabile eccellenza che, seppur indirettamente, valorizza l’intera Comunità alessandrina e la sua immagine di territorio (da sempre) di campioni anche sportivi e di figure di eccellenza nell’ambito artistico.

Il “Pole & Aerial World Cup 2022” che si è svolto a Roma è stato infatti un evento di danza e sport finalizzato a celebrare i migliori atleti e artisti nazionali e internazionali che praticano tutte le specialità della danza aerea in tutte le proprie declinazioni.

Vi sono state performance ed esibizioni di Pole Dance, Pole Sport, Exotic Pole Dance, Tessuti Aerei, Cerchio Aereo, Attrezzi aerei misti e in questa kermesse hanno partecipato i migliori atleti e artisti nazionali e internazionali che nel corso degli ultimi tre anni hanno gareggiato e ottenuto un podio nelle relative specialità oltre ai migliori performer convocati per i loro meriti sportivi e artistici.

Di seguito le motivazioni riportate sulle rispettive pergamene:

Il “grazie” della Città a

Amedeo Santonicola

Medaglia d’Oro – Categoria Rookies under 40 – ai Campionati Mondiali di Tessuti Aerei

“POLE & AERIAL WORLD CUP 2022”

patrocinati da U.N.A. (United Nations Aerials)

Cinecittà World, Roma – 11 dicembre 2022

per aver esaltato, forte di straordinarie doti atletiche ed artistiche personali e del percorso

tecnico-formativo consolidato presso l’associazione Doppio Esclamativo di Alessandria,

l’eccellenza alessandrina in campo sportivo, anche nell’ambito internazionale

Il “grazie” della Città a

Noemi Daprà

Medaglia d’Argento – Categoria Rookies under 18 – ai Campionati Mondiali di Tessuti Aerei

“POLE & AERIAL WORLD CUP 2022”

patrocinati da U.N.A. (United Nations Aerials)

Cinecittà World, Roma – 11 dicembre 2022

per aver esaltato, forte di straordinarie doti atletiche ed artistiche personali e del percorso

tecnico-formativo consolidato presso l’associazione Doppio Esclamativo di Alessandria,

l’eccellenza alessandrina in campo sportivo, anche nell’ambito internazionale

Alla cerimonia, oltre ai due Campioni, erano presenti i vertici dell’associazione Doppio Esclamativo con Annamaria La Fauci insieme ad Alessia Fiorito: l’istruttrice della disciplina “Tessuti aerei” che li ha guidati e allenati durante tutto il loro percorso di preparazione alla “Pole & Aerial World Cup 2022”.

Con questa cerimonia – hanno dichiarato il Vicesindaco el’Assessore allo Sport di Alessandria – abbiamo desiderato esprimere tutta la soddisfazione e la gratitudine dell’intera Comunità alessandrina alla giovanissima Noemi e ad Amedeo.

I talenti artistico-sportivi che hanno così brillantemente manifestato nell’ambito della recente competizione internazionale “Pole & Aerial World Cup 2022” rappresentano non solo un traguardo prestigioso a livello personale, ma anche quanto potenziale la nostra realtà locale sappia esprimere in ambito sportivo e artistico e in discipline non così comuni.

Nel ringraziare dunque questi nostri campioni, desideriamo esprimere dunque riconoscenza all’Associazione “Doppio Esclamativo” che li ha esemplarmente allenati, ma al contempo anche a tutti i Tecnici, gli Allenatori e a quelle tante Associazioni sportive e culturali locali che, nell’impegno costante e quotidiano, rendono possibile la preparazione di tanti nostri giovani accompagnandoli fino a risultati della massima rilevanza nazionale e internazionale.

Come Amministrazione Comunale e mediante l’attività specifica svolta dall’Assessorato allo Sport, sentiamo davvero molto la responsabilità di sostenere e valorizzare al meglio questa importante dimensione della nostra Comunità e auspichiamo che cerimonie come quella odierna, in riferimento a tutte le molteplici discipline che vengono praticate nel territorio comunale, possano ripetersi ancora”.