Martedì 24 gennaio il Museo Civico ha avuto l’onore di accogliere in visita la signora Vanda Martelli vedova Bistolfi a distanza di due anni dalla generosa donazione dei materiali legati all’attività di Leonardo Bistolfi.

La signora Martelli era accompagnata dalla prof. Sandra Berresford, curatrice dell’archivio Bistolfi nonché massima studiosa dello scultore, ed è stata accolta dal sindaco Federico Riboldi e dalla responsabile del Museo Elena Varvelli.

La signora Martelli, ultima erede del patrimonio artistico lasciato da Leonardo Bistolfi, già donatrice insieme al marito Andrea di alcune opere esposte in Gipsoteca, ha apprezzato molto l’operato del Comune di Casale Monferrato per la conservazione e la valorizzazione dei materiali donati in memoria del marito.

Ai coniugi Bistolfi il merito di aver custodito per quasi mezzo secolo i numerosi materiali che per loro volontà sono giunti ad arricchire la collezione della Gipsoteca di Casale e a farne luogo di studio e punto di riferimento per chi si occupa dell’arte italiana tra Otto e Novecento.