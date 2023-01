Brutto incidente stradale, ieri pomeriggio, Domenica 15 gennaio alla periferia della città di Tortona lungo l’Autostrada A/21 Torino – Piacenza. Ci riferiamo ad un tamponamento che per cause ancora in corso di accertamento ha coinvolto ben quattro vetture, provocando il ferimento di ben 6 persone fra cui un bimbo di circa tre ann9, per fortuna tutti con lievi ferite e nessuno che abbia riportato lesioni gravi anche se tutti sono stati trasportati in ospedale per curare le ferite riportate a cura delle ambulanze del 118.

L’incidente si è verificato in Direzione Torino a beve distanza dall’Autogrill di Tortona e il traffico dirottato su un’unica corsia ha subito dei rallentamenti.

L’incidente si è verificato poco dopo le 17,30 e sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che hanno messo in sicurezza i mezzi e cooperato alle operazioni di soccorso.

