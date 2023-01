Ennesimo salvataggio da parte dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che nei giorni scorsi hanno messo a rischio la loro vita per salvare una pensionata che aveva accusato un grave malore ed era rimasta intrappolata nella sua abitazione in cima ad un promontorio in val Curone, a 600 metri di altezza, completamente isolata in mezzo alla neve e alle strade coperte di ghiaccio.

E’ accaduto alla frazione Telecco di San Sebastiano Curone: la donna che secondo una prima sommaria ricostruzione poco dopo le 20,30 aveva accusato un malore, ha subito dato l’allarme chiamando il 112. E’ partita l’ambulanza per andare a prelevarla per trasportarla in ospedale, ma quando i soccorritori del 118 con hanno preso la deviazione dalla strada principale per recarsi in cima a via Telecco si sono trovati di fronte ad una carreggiata impraticabile con numerosi tornanti a gomito, completamente innevata e ghiacciata, impossibile da percorrere con l’ambulanza.

A quel punto hanno chiamato i Vigili del fuoco di Tortona che sono giunti sul posto con dei mezzi a trazione integrale e hanno provato a raggiungere l’abitazione.

Non è stato facile, ma una volta in cima, hanno caricato la donna sul mezzo e con grande sprezzo del pericolo l’hanno successivamente portata a valle affrontando pericolosi tornanti ghiacciati dove anche una piccola frenata avrebbe portato il mezzo fuori strada e giù da dirupo.

I pompieri Tortonesi, coscienti di mettere a rischio la loro vita per salvare la donna, però ce l’hanno fatta e una volta scesi a valle hanno consegnato la pensionata poco più che settantenne ai soccorritori del 118 che l’hanno portata in ospedale.

Un ennesimo incredibile salvataggio di una persona da parte dei Vigili del Fuoco che meriterebbero molti più riconoscimenti di quelli che hanno perché lavorano in silenzio, senza clamore e con grade coraggio risuc9endo a salvare molte vite umane.

IMMAGINE DI REPERTORIO