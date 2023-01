Gli incidenti stradali, purtroppo, rappresentano uno tra gli eventi che più frequentemente si verificano quando ci si mette alla guida di un veicolo. Le statistiche parlano di numeri davvero importanti e, sebbene le conseguenze possano essere ben peggiori, trovarsi a dover affrontare i danni subiti dalla propria automobile può diventare davvero dispendioso.

Certo, molto dipende da marca e modello, ma diciamo che in linea di massima quando si incorre in danni di carrozzeria spesso le cifre sono consistenti e le tempistiche lunghe: è così che ci si ritrova non solo a dover gestire il ripristino funzionale dell’autovettura, ma anche a rimanere senza, con tutti i danni che questo può comportare per chi utilizza il veicolo per lavoro o per piccole imprescindibili attività quotidiane.

Cosa fare, allora, per evitare di aggiungere ulteriori disagi a quelli da mettere già in preventivo dopo un sinistro?

Un servizio come quello offerto da ConTe.it, “Servizio Carrozzerie Convenzionate”, può risultare particolarmente vantaggioso. Con questa opzione, infatti, viene garantito al contraente, vittima di un sinistro senza colpa, il riconoscimento di riparazioni rapide e accurate secondo i migliori standard di qualità e senza nessun anticipo di denaro.

In una situazione sconveniente, come quella che ci si trova a vivere dopo essere stati vittime di un incidente senza avere alcuna responsabilità, contare sull’assistenza di un ampio network di Carrozzerie Convenzionate e avere la sicurezza di un servizio qualificato e professionale può risultare una vera e propria salvezza. I benefici che si possono trarre dal servizio offerto da ConTe.it sono infatti molteplici come, ad esempio:

Maggiore rapidità nella gestione del sinistro;

Nessuna spesa richiesta per la riparazione dell’auto;

Presa e riconsegna del mezzo;

Disponibilità di vetture di cortesia;

Rilascio della garanzia sulle riparazioni effettuate;

Lavaggio della vettura alla riconsegna.

Ancora una volta ConTe.it si dimostra attenta alle esigenze dei propri clienti garantendo loro un servizio utile, efficiente e vantaggioso per eliminare costi, disagi e sgradite sorprese. La rete di agenzie già presenti su tutto il territorio, inoltre, è in continua evoluzione per assicurare ai contraenti in tutta Italia di avere una carrozzeria qualificata il più vicino possibile alla propria abitazione. La possibilità, poi, di usufruire di una vettura di cortesia, per sopperire all’assenza della propria automobile durante la sua riparazione, costituisce per molti la ciliegina sulla torta.

Quando si sottoscrive una Polizza auto è dunque bene leggere attentamente tutte le garanzie e clausole incluse per essere certi di acquistare, al prezzo migliore sul mercato, servizi adatti alle proprie esigenze, ma soprattutto un’assistenza dedicata e qualificata che, qualora ci si trovasse ad aver bisogno, può fare la differenza.