LEZIONI DI PERSIANO

Regia: Vadim Perelman. Sceneggiatura: Ilya Tsofin. Fotografia: Vladislav Opelyants.

Montaggio: Vessela Martschewski. Musiche:Evgueni Galperine, Sacha Galperine. Attori: Nahuel Pérez Biscayart, Lars Eidinger, Leonie Benesch, David Schütter, Alexander Beyer, Giuseppe Schillaci. Distribuzione: Academy Two. Produzione: Hype Film, ONE TWO Films. Paese: Russia, Germania, 2020. Durata: 128 min. Genere: Drammatico.

Lezioni di Persiano, film diretto da Vadim Perelman, è ambientato nella Francia del 1942, un Paese occupato dalla minaccia nazista, e racconta la storia di Gilles. Durante una retata delle SS, l’uomo viene catturato insieme ad altri ebrei e imprigionato in un campo di concentramento tedesco.

Quando gli viene chiesto se sia ebreo, Gilles mente dicendo che è persiano, scampando così a una fine certa, ma a una condizione: insegnare il farsi – lingua che lui non conosce affatto – al direttore del campo Koch; infatti, una volta terminata la guerra il comandante nazista sogna di poter aprire un ristorante in Iran. È così che per sopravvivere Gilles si vede costretto a inventare una lingua fatta di parole e suoni senza senso, sperando di non essere scoperto.