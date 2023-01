I dati relativi al mercato azionario per il 2022 hanno evidenziato un dato alquanto preoccupante, per quanto riguarda questa prima parte del 2023. Le previsioni di mercato infatti ci mostrano come questo periodo sarà notevolmente caratterizzato da ulteriori sfide, ma i selezionatori di azioni potrebbero stupire e ribaltare del tutto la situazione.

Il mercato azionario sta uscendo da un anno difficile che ha portato perdite da far venire l’acquolina in bocca agli investitori. Mentre ci dirigiamo verso il 2023, l’incertezza aleggia nell’aria.

Ci sono notevoli preoccupazioni e incognite, derivate in larga parte da problematiche che riguardano alcuni fattori, tra cui l’inasprimento dei tassi di interesse della Federal Reserve, la guerra Russia-Ucraina e i timori di recessione, puoi aspettarti scambi instabili nelle previsioni del mercato azionario per il 2023.

Eppure questo periodo di incertezza offre opportunità. Una delle regole di Wall Street è che c’è sempre un mercato rialzista da qualche parte. I selezionatori di azioni intelligenti hanno la possibilità di sovraperformare in modo significativo mentre il mercato in generale fatica.

La maggior parte delle previsioni del mercato azionario per il 2023 vede un moderato miglioramento. UBS mira a un S&P 500 di fine anno 2023 a 3900 e KKR lo vede a 4150. CFRA prevede un guadagno del 2,9%, che porterebbe l’S&P oltre 3900. Ora è intorno a 3840.

Con così tanta incertezza sul nuovo anno, una prospettiva prudente sembra prudente. Le tendenze a lungo termine e le norme sugli investimenti stanno cambiando. Gli investitori devono prestare attenzione ai cambiamenti del settore ed effettuare scelte di titoli intelligenti.

Alcuni analisti vedono i titoli value superare i titoli growth, poiché i grandi titoli tecnologici continuano a cercare nuove basi. Le previsioni del mercato azionario di altri esperti per il 2023 richiedono forza nei titoli infrastrutturali e opportunità di trarre profitto da fusioni e acquisizioni.

Il mercato si riprenderà nel 2023?

Gli investitori hanno subito un duro colpo nel 2022, con tutti e tre i principali indici che hanno registrato i maggiori cali dalla crisi finanziaria del 2008. Il Dow Jones Industrial Average è andato meglio, in calo dell’8,8% grazie alla sua relativa sottoesposizione ai titoli tecnologici mal battuti. Il composito Nasdaq ad alto contenuto tecnologico ha subito un brutto calo di oltre il 33%, mentre l’S&P 500 è sceso del 19,5%.

L’anno è stato ancora più impegnativo per gli investitori in azioni di crescita. L’ETF Innovator IBD 50 è crollato di circa il 50%, mentre i leader del settore IBD sono crollati di un devastante 60%. Nel 2022, il tema “grande è bello” è stato sottolineato dall’IBD Big Cap 20 che ha perso meno del 7%.

L’azione rapida ha fatto sì che le prospettive del mercato azionario IBD passassero da “trend rialzista confermato” a “trend rialzista sotto pressione” e alla “correzione” più volte nel 2022. Gli investitori che hanno seguito i principi di IBD avrebbero potuto limitare le loro perdite rispetto agli indici seguendo i principi di vendita regole e prestando molta attenzione alle attuali prospettive di mercato per evitare la sovraesposizione. Questo vale tendenzialmente per ogni genere di settore di investimento, ma nello specifico è funzionale quando si tratta di intervenire sulla Quotazione Petrolio per il 2023. Sarà un anno stimolante, seppur difficile per il mercato del greggio, questo che è appena incominciato.

Fattori che guidano pesanti pullback

Una serie di fattori ha guidato i pesanti ritiri. L’inflazione e l’invasione russa dell’Ucraina hanno inferto un devastante colpo di scena ai mercati azionari. La Federal Reserve è quindi cambiata dalla sua posizione secondo cui l’inflazione era transitoria e ha iniziato ad aumentare in modo aggressivo i tassi nel tentativo di domare i prezzi. Questi sforzi ora sembrano dare i loro frutti, ma solo dopo aver martellato i mercati al ribasso.

“Gli investitori non saranno tristi di chiudere i conti nel 2022, con un anno difficile come lo è stato sia per le azioni che per il reddito fisso”, ha dichiarato Darrell Cronk, presidente del Wells Fargo Investment Institute. “In effetti, è stato probabilmente l’anno più difficile dal punto di vista del tasso di rendimento per entrambe le principali classi di attività in oltre 15 anni”. Questo è il quadro della situazione che ha chiuso il bilancio in rosso per il 2022 e che riapre su nuovi positivi scenari per il 2023, fermo restando che il clima instabile potrebbe favorire un certo tipo di investimenti, basato su un elevato rischio, che di contro potrebbe offrire buone opportunità di guadagno, per chi saprà gettarsi nella mischia in questo momento tanto difficile e delicato.