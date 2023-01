Prenderanno il via lunedì 9 gennaio i lavori di asfaltatura di Viale Matteotti, che fanno parte del “Lotto Centro” del Piano Asfalti da 2,7 milioni di euro in corso di esecuzione da parte dell’Amministrazione Comunale.



Il tratto interessato è quello compreso tra la zona dell’ex Catasto e Villa Faravelli. Sono stimate circa due settimane di lavorazioni, salvo condizioni meteo avverse. Durante la prima fase degli interventi, quella nel tratto tra l’ex Catasto e Piazza della Vittoria, non sono previste modifiche alla viabilità, salvo i divieti di sosta necessari a garantire il doppio senso di marcia ove possibile, con le vetture che transiteranno nelle aree normalmente adibite a parcheggio.

Per la seconda fase, tra Piazza della Vittoria e Villa Faravelli, le modifiche alla viabilità saranno valutate nel corso della prossima settimana, sulla base dell’evoluzione del cantiere.



Al fine di ridurre l’impatto degli interventi sul traffico cittadino, i lavori inizieranno ogni giorno dopo le ore 8.30 e termineranno, salvo esigenze tecniche legate alle lavorazioni, alle ore 17.00, in modo da ridurre i rallentamenti durante le ore di punta.



Inoltre, l’Amministrazione Comunale, al fine di agevolare gli spostamenti, metterà a disposizione una navetta gratuita tra Porto Maurizio e Oneglia. Si consiglia inoltre, laddove compatibile con il proprio tragitto, di utilizzare in via preferenziale Lungomare Vespucci anziché Viale Matteotti.

“La direzione dei lavori ci ha comunicato che, a differenza di quanto avvenuto sinora, le condizioni meteo non consentono più di effettuare questi interventi di notte, perché la temperatura più bassa rischia di non garantire la giusta resa dell’asfalto. Su indicazione del sindaco, insieme ai colleghi Gagliano e Oneglio abbiamo pertanto adottato alcuni accorgimenti per ridurre l’impatto sul traffico di queste opere così importanti e attese da tempo. Consapevoli che per pochi giorni potranno verificarsi alcuni disagi, siamo certi che il lavoro terminato sarà apprezzato dalla cittadinanza, così come già avvenuto negli altri punti in cui abbiamo ultimato le asfaltature”, commenta l’assessore ai Lavori Pubblici, Ester D’Agostino.