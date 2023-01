Ancora una vita salvata dai Carabinieri della Compagnia di Tortona, dopo l’episodio avvenuto in un bar lunedì 2 gennaio, dove un uomo di 56 anni che stava morendo soffocato è stato salvato grazie al pronto intervento dell’appuntanto Andrea Laratta.

Stavolta, nella giornata è stata una pattuglia in servizio a salvare la vita ad un giovane tortonese di 26 anni che aveva perso improvvisamente conoscenza mentre si trovava alla guida della propria aiuto e se i militari non fossero prontamente intervenuti, anche lui con ogni probabilità, sarebbe morto soffocato.

Na andiamo a raccontare nel dettaglio quello che è successo.

Siano alle prime ore del mattino di ieri, mercoledì 4 gennaio, quando i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Tortona, durante un normale servizio perlustrativo, nel percorrere la via Sparpaglione di Tortona, notano che un’auto staa effettuando delle manovre anomale: viaggia a zig zag e poi si ferma sullo spartitraffico.

A quel punto i militari raggiungono l’auto e all’interno vedono un giovane di 26enne del luogo che aveva perso improvvisamente i sensi e si trova in stato di incoscienza.

I militari capiscono che ha avuto un malore e mentre uno dei due dà l’allarme chiamando il 118 il collega, immediatamente, prima dell’arrivo dell’ambulanza pone il giovane in posizione laterale di sicurezza per consentirgli la respirazione. I militari provvedono ad estrare la la lingua per evitare il soffocamento e gli massaggiano la mandibola per agevolarne il rilassamento.

All’arrivo dell’ambulanza, il giovane vieme prima trasportato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Tortona e successivamente all’ospedale di Novi Ligure per gli approfondimenti sanitari del caso