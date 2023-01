SABATO 14 GENNAIO

Tortona: fino al 12 febbraio a Palazzo Guidobono mostra “Paesaggi, scorci, vedute” ORARI APERTURA da giovedì a domenica dalle ore 16 alle 19. La mostra rientra nell’ambito del progetto “Scopri Tortona” e, con le stesse modalità di “Ritratti Autoritratti Figure” allestita la scorsa primavera, intende essere un’occasione per tributare doverosa gratitudine ai donatori delle opere che hanno arricchito la quadreria civica e per rendere fruibile ai cittadini una serie di dipinti incentrati sul paesaggio, selezionati dal patrimonio delle Civiche Raccolte d’Arte e, in alcuni casi, mai esposti al pubblico.

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

DOMENICA 15 GENNAIO

Tortona: alle 17,45 presso l’Accademia di Musica “Lorenzo Perosi” in via Pernigotti concerto gratuito del gruppo “Organ trio” con alla chitarra Alberto Graziani, all’organo “Hammond” Alessandro Abbattiello, alla batteria Chicco Accorsero.

