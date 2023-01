La classe quarta scuola primaria di Carbonara Scrivia, appartenente al Comprensivo Tortona B in data mercoledì 18 Gennaio si è recata in visita alla radio PNRR di Tortona per portare avanti il tema chiave scelto dalla docente Finotti “l’esplorazione “. La mattinata è stata molto coinvolgente perchè da vicino i giovani alunni hanno fatto esperienza del mondo radio. Si sono concentrati sulla conoscenza della storia e dell’utilità della radio per comprendere il valore della stessa come mezzo di comunicazione. Lo studio radiofonico e il mondo della diretta ha veramente incantato gli alunni che hanno chiesto di poter in una prossima visita andare direttamente in onda con le loro voci e la loro voglia di esprimersi.

In attesa che ciò succeda la visita “esplorativa ” alla radio PNRR esistente dal 1980 ha lasciato sicuramente i giovani alunni esploratori decisamente soddisfatti. Quale sarà la loro prossima tappa? Intanto le docenti e gli alunni ringraziano Davide Guerra lo speaker ed Elia Poggio il tecnico per l’accoglienza, la disponibilità e la pazienza dimostrata!!