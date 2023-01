Tortona città con oltre duemila anni di storia, Tortona ricca di piazze, chiese e palazzi d’epoca, Tortona città dai dieci musei e per questo Tortona città turistica, una vocazione ribadita anche recentemente con l’apertura del nuovo Ufficio idi Informazioni Accoglienza Turistica (IAT – nella foto in alto) avvenuta a fine anno.

Ma può una città come Tortona definirsi appunto turistica senza una guida ad hoc?

Certamente no ed ecco allora che proprio in questi giorni è stata data alle stampe la “Guida Turistica di Tortona” un volume di 122 pagine ricco di fotografie e colori e in bianco e nero che illustrerà al turista le bellezza della città e delle frazioni, i musei, le manifestazioni e i prodotto di una città ultra millenaria.

Il volume pensato proprio per incentivare l’afflusso turistico cittadino gode del patrocinio di numerosi enti e associazioni fra cui il Comune di Tortona e Alexala, l’Agenzia Turistica Locale della Provincia di Alessandria ed è un estratto modificato del più ricco “Il Buon Vivere Tortonese” volume di rappresentanza di 430 pagine della Città di Tortona e delle valli Tortonesi con testi ripresi e arricchiti di nuove immagini.

La guida già in stampa, sarà disponibile entro la fine di gennaio e rappresenterà un unicum nella storia di Tortona. Sarà in carta patinata e cucito pregiato filorefe nonché venduta su tutte le piattaforme internet, fra cui Amazon, IBS, Mondadori e Feltrinelli oltre che in tutte le librerie Italiane su prenotazione.

La guida sarà disponibile per la consultazione gratuita anche presso lo Iat di Tortona a Palazzo Guidobono.

Il prezzo di vendita sarà accessibile a tutti e illustrerà una Tortona come nessuno hai mai fatto prima.