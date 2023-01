Per domani, giovedì 26 gennaio a Tortona è prevista, per i bambini e i ragazzi che frequentano la Biblioteca il giovedì pomeriggio nell’ambito del progetto “Nati per leggere”, la lettura del nuovo libro di Anna Sarfatti “Il nido del tempo” dalle ore 16,30 alle 18, in collaborazione con il Servizio Civile.

Si racconta la storia di Lisa, madre dell’autrice, fuggita in Inghilterra in seguito alla promulgazione delle leggi razziali, dove riceve dai nonni la splendida casa delle bambole appartenuta alla madre, casa che diventa il gioco da condividere con gli altri bambini rifugiati a Londra e quindi simbolo del rifugio da un’infanzia violata dalla barbarie della discriminazione.