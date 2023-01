Sabato 28 Gennaio dalle ore 17:00 presso la sede di Azione Tortona, situata in via Pellizzari 6, si svolgerà una festa aperta a tutti i cittadini dove si farà un’analisi politica dell’associazione e dove verrà definito il programma degli eventi futuri.

“Alcuni obiettivi e traguardi sono già stati raggiunti in questi sei anni – spiega il presidente Andrea Mantovani – dal sostegno alimentare che diamo mensilmente a oltre 40 famiglie tortonesi ai presidi sulla sicurezza in città, dalla recente cooperazione col servizio civile del comune di Tortona alla collaborazione con decine di associazioni sportive locali per la creazione di eventi e feste dello Sport”

“Ma ogni traguardo rappresenta sempre un nuovo punto di partenza per nuove sfide politiche e sociali – conclude Mantovani – per questo sabato sarà anche occasione per definire il programma politico dell’anno appena iniziato, insieme ai nostri sostenitori e ai cittadini che vorranno partecipare”