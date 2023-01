Una serata pubblica straordinaria per un evento spettacolare. Sabato 28 gennaio, a partire dalle 21:00, presso l’Osservatorio di Casasco i visitatori potranno osservare insieme a noi la cometa C/2022 E3 (ZTF), che in questi giorni sta solcando i nostri cieli passando vicino alla Terra.

Questa cometa, una delle più luminosa degli ultimi anni, è stata soprannominata “la cometa di Neanderthal” perché si ritiene che il precedente passaggio nelle regioni più interne del sistema solare sia avvenuto circa 50000 anni fa, quando oltre ai nostri antenati Homo Sapiens probabilmente anche gli uomini di Neanderthal poterono osservarla.

COME PRENOTARE?

1. Collegarsi al sito https://www.officinescuola.it/eventi

2. Accedere oppure registrarsi, cliccando su “Registrati” (obbligatorio il codice fiscale e la conferma della presa visione della privacy).

3. Cliccare su “Il programma”

4. Cliccare su “28 Gennaio 2023”

5. Cliccare su “Dettagli e iscrizione”

6. Cliccare su “Iscriviti”

7. Cliccare su “Ok”

8. Arriverà una mail con la conferma dell’avvenuta iscrizione e il QR code. Stampatelo e/o mostratelo all’ingresso della conferenza.



L’ingresso è gratuito per chi è già iscritto all’associazione di promozione sociale Astronomia e Ambiente.

Per iscriversi, compilare il form al seguente link: LINK FORM (è possibile pagare la quota associativa di 10€ all’ingresso).

Osservatorio Casasco