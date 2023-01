Chi conosce Diano Marina può testimoniarlo: a memoria d’uomo non si ricorda un gennaio così ricco di turisti, soprattutto in quella che dovrebbe essere una delle settimane invernali dove il turismo diminuisce dopo i fasti di fine anno.

Da tempo, infatti la settimana compresa fra il 26 e il 31 dicembre è sempre stata quella più ricca in termini di afflussi turistici, tuttavia quest’anno, sembra che quella attuale, invece sia migliore, dove tanti alberghi registrano un afflusso mai auto negli ultimi anni e soprattutto più alto confrontando i dati antecedenti alla pandemia.

Hotel, bar, ristoranti, panifici, pasticcerie e panetterie sono al settimo cielo e ricchi di clienti, peccato per coloro che invece, per svariati motivi non hanno aperto.

Di seguito alcune immagini della giornata di oggi, mercoledì 4 gennaio, ma sono diversi giorni che spiaggia e passeggiata così pieni di gente.