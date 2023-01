“L’opera commissariata ‘SS1 Aurelia – completamento della Variante a Sanremo’ si inserisce in un contesto che prevede l’intero tratto da Sanremo a Ventimiglia. Tra le configurazioni esaminate sono state scelte 4 alternative di tracciato, tutte con origine nel tratto terminale della variante alla SS1 Aurelia in corrispondenza della tratta San Lazzaro–Sanremo Centro. Una volta che il commissario Castiglioni avrà condiviso con Comune e Regione la scelta, il progetto – col relativo quadro economico – sarà comunicato al Mit per procedere con le successive fasi progettuali e l’iter approvativo. La lunghezza dell’asse principale della variante Sanremo-Ventimiglia sarà di circa 17 km, comprensiva della variante di Sanremo”.

Lo dice in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi a seguito dell’incontro presso la Sala degli Specchi del Comune di Sanremo.