Il Comitato Tortona per Ospedale Santi Antonio e Margherita di Tortona sta perfezionando in questi giorni l’acquisto di tre nuove attrezzature che saranno donate all’Ospedale cittadino: si tratta di un ossimetro per il monitoraggio non invasivo dei pazienti con insufficienza respiratoria cronica, del costo di 25 mila euro; un nuovo ecografo portatile del costo di 19.950 euro; due apparecchi per il trattamento semi intensivo di pazienti ricoverati con insufficienza respiratoria cronica post acuzie per un costo di 9.600 euro. La nuova strumentazione sarà destinata alla struttura complessa di Medicina Interna, diretta dal dottor Mario Dealessi, con lo scopo di implementare e ottimizzare l’attività medica diagnostica e terapeutica sia nel reparto sia per le attività ambulatoriali.

Il Comitato coordinato dal Sindaco Federico Chiodi, costituito nel marzo 2020 all’inizio dell’emergenza sanitaria Covid-19, aveva raccolto fondi da destinare all’Ospedale di Tortona, in quei giorni convertito alla sola cura dei pazienti affetti da Coronavirus, e per il suo futuro sviluppo una volta terminata la fase emergenziale. In poche settimane, grazie alla generosità dei Tortonesi, era stato possibile raccogliere una somma di oltre 1 milione 200 mila euro, a cui erano seguiti gli acquisti di materiali e attrezzature (inizialmente dispositivi di protezione individuale per i sanitari, molto difficili da reperire in quelle settimane, poi apparecchiature e strumentazioni per potenziare l’attività ospedaliera) assolvendo alle richieste provenienti dall’Asl Al e dai medici dell’Ospedale, tutte vagliate e approvate dal comitato scientifico.

Anche gli ultimi acquisti, insieme a tutte le attrezzature donate in questi anni, resteranno, come da statuto, a disposizione dell’Ospedale di Tortona.