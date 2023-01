“La strada per Spinetta, dopo McDonald e dopo la piscina è veloce e larga. La strada a quattro corsie necessita di un “salvagente” per evitare eccessi di velocità e attraversamenti troppo azzardati. I pedoni e i passeggeri scesi dagli autobus devono attraversare sulle strisce pedonali. Alcune volte però certi soggetti decidono a proprio rischio un attraversamento molto largo e pericoloso. Noi comunque dobbiamo pensare ad una zona di protezione come c’è già lungo via Giordano Bruno dalla ex Panelli verso Astuti “.

Spiega così Maurizio Sciaudone la sua interpellanza, presentata ieri 23 gennaio 2023, rivolta al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco di Alessandria