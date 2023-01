Continuano gli appuntamenti con la trasmissione “Let there be rock identity” in collegamento con Radio 15 minuti, diretta da Renato Arpaia. La quinta puntata del programma, realizzata sabato 21 gennaio nel pub pontecuronese “Il tiglio”, ha visto ancora una volta protagonisti Kris (Cristiano Rovaretti, vice direttore della Radio), Lucky (Luca Zeme) e Paolo Boscolo. I tre speakers, sotto la professionale regia di Alessandra Magliulo e la supervisione dell’instancabile Alessandra Montini, vice sindaca del paese, hanno interagito con gli ospiti del locale, portandoli sul palco a cantare e organizzando gare a premi, in diretta radio.

“Quest’ultima puntata – afferma la Montini – è stata trasmessa da un pub locale, anzichè dalla sala polifunzionale, per variare il mood del programma, ma il progetto, realizzato in collaborazione col Comune, ha sempre come obiettivo quello di far partecipare al programma radiofonico le persone di ogni età, portandole ad esprimersi su temi musicali e coinvolgendole su argomenti di chiara valenza educativa, come la ludopatia e la prevenzione”.

Ogni puntata del programma ha un suo profilo e una sua “personalità”. E con Alessandra le sorprese non mancano mai!