La società E-Distribuzione comunica che venerdì 13 gennaio, dalle ore 9 alle 16, sarà sospesa l’erogazione di energia elettrica per effettuare lavori sugli impianti, in strada statale per Voghera (numeri civici da 5 a 7, 23, da 12 a 14, 12b, 14a, 14bis) a Tortona.

Per ulteriori informazioni si consiglia di visitare il sito web e-distribuzione.it oppure inviare un sms al n. 3202041500 indicando il numero POD della propria utenza, indicato nella prima pagina della bolletta oppure scaricando l’app gratuita di E-Distribuzione.